Итоги валютных торгов в Израиле: курсы доллара и евро возросли

Банк Израиля сообщает, что в пятницу, 21 августа, валютные торги завершились незначительным ростом курса доллара и курса единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Курс доллара поднялся на 0,059% и составил 3,404 шекеля за $1. Курс евро – на 0,047% и составил 4,032 шекеля за €1.