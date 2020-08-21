Система ПВО перехватила выпущенную из сектора Газа по Израилю ракету
Израильская система ПВО "Железный купол" перехватила в пятницу ракету, выпущенную радикалами из сектора Газа по территории еврейского государства. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила армейская пресс-служба.
"Одна ракета была выпущена из сектора Газа по Израилю. Она была перехвачена системой ПВО "Железный купол", - говорится в сообщении.
Ранее в пятницу военные проинформировали, что сирены воздушной тревоги сработали в городе Сдерот на юге Израиля и прилегающих к сектору Газа районах.
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