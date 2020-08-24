Израиль поразил военные объекты ХАМАС в ответ на запуск шаров со взрывчаткой

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в понедельник нанесла серию ударов по объектам движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск оттуда воздушных шаров с прикрепленной к ним взрывчаткой. Об этом сообщила пресс-служба израильского оборонного ведомства в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Недавно истребители, танки и летательные аппараты ЦАХАЛ атаковали военные позиции и подземную инфраструктуру террористической организации ХАМАС на юге сектора Газа. Атака была совершена в ответ на запуск воздушных шаров со взрывчаткой и горючими материалами из сектора Газа на территорию Израиля в течение дня", - говорится в сообщении.

Запуск шаров со взрывчаткой из сектора Газа на израильскую территорию возобновился после длительного перерыва в начале августа. В результате подобной деятельности в Израиле было зафиксировано несколько десятков пожаров, о пострадавших сообщений не поступало.