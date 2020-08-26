Израиль поразил подземную инфраструктуру ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в среду нанесла удары по объектам радикального движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск оттуда воздушных шаров с прикрепленной к ним взрывчаткой. Об этом сообщила пресс-служба израильского оборонного ведомства в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"За последние несколько недель террористы в Газе запустили сотни шаров со взрывчаткой по территории Израиля. В ответ наши летательные аппараты только что поразили подземную инфраструктуру ХАМАС в секторе Газа", - говорится в сообщении армии.

Запуск шаров со взрывчаткой из сектора Газа на израильскую территорию возобновился после длительного перерыва в начале августа. В результате подобной деятельности в Израиле было зафиксировано несколько десятков пожаров, о пострадавших сообщений не поступало.