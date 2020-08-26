Греция начнет принимать вдвое больше туристов-израильтян

МИД Израиля и власти Греции договорились, что с 1 сентября уже не 600, а 1200 израильтян в неделю смогут посещать Грецию. Также будет снято ограничение, ранее позволявшее израильтянам посещать только Афины, Салоники, Крит и Корфу, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Израильские туристы остаются обязаны пройти проверку на наличие коронавируса не более, чем за 72 часа до прилета в Грецию. В греческих аэропортах будет проводиться выборочное тестирование.

Новые договоренности будут действовать с 1 по 15 сентября, а потом вновь будут пересмотрены.