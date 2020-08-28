В Израиле 62 тысячи частных предпринимателей получат дотацию за два месяца

В пятницу, 28 августа, министр финансов Израиля Исраэль Кац сообщил, что около 62 тысяч частных предпринимателей и владельцев бизнесов подали заявки на получение индивидуальной дотации на два месяца в размере до 15000 шекелей в рамках программы "Финансово-страховочная сеть на 2020-2021 годы", передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Это выплаты за май-июнь 2020 года (за вычетом полученного ранее аванса).

По словам министра, "деньги будут на банковских счетах в ближайшие дни".