В Израиле 62 тысячи частных предпринимателей получат дотацию за два месяца
В пятницу, 28 августа, министр финансов Израиля Исраэль Кац сообщил, что около 62 тысяч частных предпринимателей и владельцев бизнесов подали заявки на получение индивидуальной дотации на два месяца в размере до 15000 шекелей в рамках программы "Финансово-страховочная сеть на 2020-2021 годы", передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.
Это выплаты за май-июнь 2020 года (за вычетом полученного ранее аванса).
По словам министра, "деньги будут на банковских счетах в ближайшие дни".
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