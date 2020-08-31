Самолет "Эль-Аль" летит из Израиля в ОАЭ через Саудовскую Аравию

Около 11:20 в понедельник, 31 августа, самолет авиакомпании "Эль-Аль" с американской и израильской торгово-дипломатическими делегациями на борту вылетел из аэропорта Бен-Гурион и взял курс на Абу-Даби. Полет будет длиться около 3,5 часов, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Самолет Boeing-737 (командир экипажа Таль Бекер) пролетел через воздушное пространство Иордании и, впервые в истории, вошел в воздушное пространство Саудовской Аравии, предоставившей соответствующее разрешение. Напомним, что в последние два года Саудовская Аравия разрешала пролет над своей территорией только самолетам иностранных авиакомпаний, летящих в Израиль. Израильским самолетам приходилось облетать королевство стороной.

Перед вылетом советник и зять президента США Джаред Кушнер выразил надежду на то, что с этого рейса "начнется историческое путешествие (Израиля) на Ближний Восток". Он заявил, что верит в "мир и процветание" в регионе.

В Абу-Даби израильско-американскую делегацию встретит министр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов Ануар Гаргаш.

Выбор в пользу Boeing-737 был сделан по соображениям безопасности, поскольку на нем уже установлены системы защиты от переносных зенитно-ракетных комплексов "Маген Ракиа" ("Щит Небес") производства концерна "Эльбит".

Напомним, что ранее ОАЭ официально объявили об отмене экономического бойкота Израиля в рамках соглашения о нормализации отношений. Делегация во главе с председателем совета национальной безопасности Израиля Меиром Бен-Шабатом вылетела в ОАЭ для обсуждения сотрудничества во всех сферах, кроме безопасности.

Вопросы безопасности будут обсуждаться отдельной делегацией, которая вылетит в Абу-Даби через неделю.