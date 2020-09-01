Онлайн марафон поможет сохранить уникальный язык

Международный фонд горских евреев СТМЭГИ приглашает на «Онлайн марафон языка джуури», который соберет со всего мира носителей языка в рамках программы сохранения культуры и традиций горских евреев.

Джуури — национальный язык горских евреев, он принадлежит к западной подгруппе иранской группы индоевропейской языковой семьи и представляет собой симбиоз древнеперсидского и древнего иврита. Традиционно на этом языке говорили горские евреи современных Азербайджана, Дагестана, Кабардино-Балкарии. Сегодня носители языка живут на всех континентах, во многих странах мира. Когда горско-еврейский этнос проживал на своей исторической территории, джуури оставался языком живого общения, но в результате многочисленных миграций и расселения в крупных городах число носителей языка неуклонно сокращалось. ЮНЕСКО даже включило джуури в «Атлас языков, находящихся под угрозой исчезновения». Сегодня, среди тех, кто владеет этим языком: бизнесмены Год Нисанов, Зарах Илиев; деятели искусства Жасмин и Ефрем Амиранов; экс-министр энергетики РФ Игорь Юсуфов и президент Гильдии адвокатов России Гасан Мирзоев.

Фонд СТМЭГИ с первых дней своего создания считает восстановление и сохранение языка джуури одной из главных своих задач. По инициативе президента Фонда Германа Захарьяева была создана электронная библиотека литературы на джуури, постоянно пополняется коллекция аудиокниг. В разных странах мира успешно работает программа «Уроки джуури». Программы фонда поддержаны на самом высоком уровне: дважды выигрывались гранты Президента РФ, предназначенные для поддержки языков малых народов.

«На “Марафоне языка джуури” мы будем говорить о его сегодняшнем состоянии, подведем промежуточные итоги программы “Уроки джуури”, обсудим актуальные проблемы и планы дальнейшего развития учебных программ СТМЭГИ и, конечно, послушаем родной язык и поговорим на нем», — рассказал Герман Захарьяев.

2019 год был объявлен ООН Международным годом языков коренных народов. Эта инициатива была активно поддержана Президентом и Правительством Российской Федерации. «Марафон языка джуури» — это тоже итог проделанной государством работы по поддержке культурного и этнического разнообразия. Этой теме будут посвящены выступления известных общественных и культурных деятелей — участников марафона.

«Марафон языка джуури» состоится 24 сентября. Дата выбрана не случайно: в этот день в 2001 году в Москве был зарегистрирован благотворительный фонд поддержки горских евреев СТМЭГИ. Фонд и в дальнейшем планирует проводить масштабные мероприятия, приуроченные к этой дате.

В рамках марафона планируется:

- обращения общественных деятелей;

- выступления известных ученых: филологов, историков и педагогов;

- фрагменты спектаклей и литературные композиции на джуури;

- выступления известных горско-еврейских певцов и музыкантов;

- свободная дискуссия, в которой сможет участвовать каждый гость марафона.

Марафон стартует 24 сентября в 19.00

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