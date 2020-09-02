Нетаньяху и ас-Сиси обсудили нормализацию отношений Израиля и ОАЭ
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху позвонил президенту Египта Абд аль-Фаттаху ас-Сиси. Предметом беседы стало соглашение о нормализации, заключенное Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.
Пресс-служба египетского президента сообщила, что ас-Сиси дал высокую оценку соглашению, назвав его шагом в правильном направлении.
Египет стал первым арабским государством, заключившим мирный договор с Израилем.
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