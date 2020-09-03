Италия и Израиль запустили нано-спутник совместной разработки
Минувшей ночью запущенная с космодрома Куру во Французской Гвиане ракета-носитель Vega вывела на орбиту нано-спутник DIDO-3 совместной итальянско-израильской разработки, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.
Аппарат весом 2,3 килограмма и размером с коробку для обуви представляет собой миниатюрную лабораторию для проведения опытов в сфере медицины, химии и биологии. С израильской стороны за разработку спутника отвечала компания Space Pharma при поддержке израильского космического управления.
Одновременно с DIDO-3 на Vega вывела в космос и 53 спутника 13 других стран мира.
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