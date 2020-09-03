Коронавирус в Израиле: 422 пациента в тяжелом состоянии, 127 подключены к аппаратам ИВЛ

Министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по эпидемии коронавируса, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 121023 заразившихся. В настоящий момент заражены 22836 человек. 97218 выздоровели после коронавируса. 969 заболевших умерли.

845 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 422 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 127 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 159 пациента средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

Отношение числа проводимых тестов к численности населения в Израиле одно из самых высоких в мире. За последние сутки проведено 27914 тестов.

Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в следующих городах: Иерусалим (2730), Бней Брак (981), Ашдод (849), Тель-Авив-Яффо (666), Модиин Илит (530), Тира (485), Нетания (480), Хайфа (464), Петах-Тиква (437).

Более 77% зараженных в возрасте до 50 лет.

Возраст умерших: 19-102. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 53-47%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима и Бней Брака.