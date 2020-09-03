В Эйлате задержан иорданский аквалангист
Иорданский аквалангист, вошедший в воду в районе Акабы, пересек под водой иордано-израильскую границу и был задержан в районе Эйлата, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.
Нарушитель границы был замечен сотрудницами управления защиты природы и национальных парков, когда попал в район кораллового рифа. Он был задержан после выхода на сушу и передан полиции Израиля.
Силы ЦАХАЛа и полиции Израиля в Эйлате приведены в состояние повышенной готовности. Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что по факту незаконного пересечения границы проводится расследование.
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