В Эйлате задержан иорданский аквалангист

Иорданский аквалангист, вошедший в воду в районе Акабы, пересек под водой иордано-израильскую границу и был задержан в районе Эйлата, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Нарушитель границы был замечен сотрудницами управления защиты природы и национальных парков, когда попал в район кораллового рифа. Он был задержан после выхода на сушу и передан полиции Израиля.

Силы ЦАХАЛа и полиции Израиля в Эйлате приведены в состояние повышенной готовности. Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что по факту незаконного пересечения границы проводится расследование.