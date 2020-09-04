Бахрейн открыл свое воздушное пространство для израильских самолетов

Управление гражданских аэропортов Бахрейна сообщила, что откроет свое небо для всех рейсов, направляющихся или вылетающих из Объединенных Арабских Эмиратов. Это означает, что воздушным пространством страны могут пользоваться и израильские самолеты, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il

Этот шаг Бахрейн одобрил через сутки после того, как об открытии своего воздушного пространства для самолетов из Израиля сообщила Саудовская Аравия.

Отметим, что 2 сентября в рамках ближневосточного турне Бахрейн посетил советник Дональда Трампа Джаред Кушнер. После этого появились слухи, что Бахрейн вскоре сообщит о нормализации отношений с Израилем.