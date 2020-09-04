В нескольких городах Израиля установлены новые температурные рекорды

Телеканал "Кешет-12" подвел итоги прошедшего дня и сообщил, что 3 сентября было побито несколько температурных рекордов в различных городах Израиля, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il

В Иерусалиме ртутный столбик поднимался до 42,2 градуса по Цельсию. Это, как сообщил телеканал, температурный рекорд за последние 118 лет.

В кибуце Кфар Блюм, расположенном в долине Хула в Верхней Галилее, температура воздуха прогревалась до 47 градусов. До этого "температурным рекордом" для кибуца считались 43,6 градуса.

В кибуце Айелет а-Шахар, также расположенном в Хуле, было зафиксировано 46,6 градусов.

В кибуце Мером Голан температура воздуха прогревалась до 40 градусов (предыдущий рекорд - 38,6).

В Цфате в разгар дня температура поднялась до 38,7 градуса, это на 0,7 градуса больше предыдущего рекорда.

В Араде ртутный столбик поднимался до 42,6, в Мицпе-Рамоне - 38,8.