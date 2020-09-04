Нетаньяху опроверг публикацию СМИ о его согласии на продажу американских вооружений ОАЭ

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в пятницу опровергла публикацию газеты The New York Times, в которой утверждалось, что лидер еврейского государства в свете договоренностей о нормализации двусторонних отношений с Объединенными Арабскими Эмиратами согласился не пытаться помешать им приобрести крупную партию вооружений у США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Повторение ложной информации в отношении премьер-министра Нетаньяху не делает ее правдой. Ни на одном этапе переговоров между Израилем и США, которые привели к историческому прорыву [в отношениях] с Объединенными Арабскими Эмиратами 13 августа, премьер-министр Нетаньяху не давал согласия со стороны Израиля на продажу современных вооружений ОАЭ", - приводит выдержки из заявления канцелярии Нетаньяху израильское государственное радио Kan.

В четверг газета The New York Times сообщила со ссылкой на источники, что ранее на закрытых консультациях израильский премьер дал понять, что не возражает против продажи крупной партии американских вооружений ОАЭ. По утверждению газеты, речь идет о самолетах радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler, истребителях пятого поколения F-35 и беспилотниках MQ-9 Reaper.