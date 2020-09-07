Коронавирус в Израиле: 447 больных в тяжелом состоянии, 127 подключены к аппаратам ИВЛ

Министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по эпидемии коронавируса, сообщает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 130157 заразившихся. В настоящий момент заражены 26683 человека. 102462 выздоровели после коронавируса. 1012 заболевших умерли.

920 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 447 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 127 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 164 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

Отношение числа проводимых тестов к численности населения в Израиле одно из самых высоких в мире. За последние сутки проведены 15966 тестов.

Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в следующих городах: Иерусалим (3205), Бней Брак (1268), Ашдод (1098), Тель-Авив-Яффо (720), Модиин Илит (665), Бейт Шемеш (629), Петах-Тиква (581), Хайфа (566), Нетания (555), Тира (535).

Более 77% зараженных в возрасте до 50 лет.

Возраст умерших: 6-102. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 53-47%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима и Бней Брака.

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире – 0,8%. В списке стран с высокой относительной смертностью от COVID-19 Израиль на 44-м месте.