Израильтяне смогут летать на Родос без карантина

Власти Греции разрешили прямые рейсы из Израиля на остров Родос. Согласно новым распоряжениям, израильтяне не должны будут по прилету находиться в карантине, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Напомним, что по возвращении в Израиль из "зеленой" страны также нет необходимости находиться в карантине.