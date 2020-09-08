Делегация ОАЭ может впервые посетить Израиль с официальным визитом 22 сентября

Первый официальный визит делегации Объединенных Арабских Эмиратов в Израиль может состояться 22 сентября. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По информации его источника, возможная поездка, решение о которой пока не принято, станет ответом на состоявшийся 1 сентября визит в ОАЭ председателя Совета национальной безопасности еврейского государства Меира Бен-Шаббата вместе с сопровождающей его делегацией. Собеседник агентства уточнил, что окончательная договоренность о поездке может быть достигнута после того, как будет объявлена дата подписания соглашения между ОАЭ и Израилем.

Reuters отмечает, что израильская сторона отказалась комментировать данную тему, а представители ОАЭ были недоступны для комментариев.