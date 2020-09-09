В Израиле начинается вакцинация от сезонного гриппа

Министерство здравоохранения Израиля сообщило об увеличении закупленного количества порций вакцины от гриппа с 3,3 миллиона до рекордных 4 миллионов. Для сравнения, в прошлом году, в котором были отмечены рекордные уровни вакцинации, были закуплены 2,2 миллиона порций, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Закупленная вакцина предназначена для защиты от 4 штаммов гриппа, основанных на данных сезонной эпидемии в Южном полушарии. Минздрав планирует провести массовую вакцинацию населения, опасаясь, что наложение эпидемии гриппа на эпидемию коронавируса может привести к краху системы здравоохранения.

Больничная касса "Клалит" уже получила первую партию в 110 тысяч порций вакцины, и начинает вакцинирование.

По распоряжению минздрава, первыми будут прививаться группы риска – хронические больные, пожилые, медицинский персонал. В системе образования прививки будут делаться не до 4 класса, а до 6 класса.