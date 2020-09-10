Опубликован сборник стихов Батсион Абрамовой на азербайджанском языке

В августе у писательницы Батсион Абрамовой (Бэсти Гэлбинур) вышла третья книга «Mənim dünyam» («Мой мир»). В сборник вошли стихи на азербайджанском языке. Редактором выступил большой знаток азербайджанского языка и литературы Юсиф Аранлы-Биньяминов. Весь подготовительный процесс был осуществлён Центром сохранения и развития национальных традиций, самобытности языка, культурного и исторического наследия горских евреев Sholumi при содействии Фонда СТМЭГИ, а сама книга была издана Международной ассоциацией Израиль-Азербайджан «АзИз», передает Trend со ссылкой на Stmegi.

Напомним, что еще перед началом всеобщих карантинных мер, вызванных пандемией коронавируса, в Иерусалиме прошла встреча с азербайджанской писательницей Гюнель Анаргызы, которая представила книгу «Крик», куда вошёл её цикл «Карабахские рассказы» и венок сонетов Лейлы Бегим «Плач по Карабаху». В тот же день состоялась и церемония вручения членских книжек новым почётным членам Союза писателей Азербайджана, в числе которых была и Бэсти Гэлбинур, получившая удостоверение из рук Гюнель Анар-гызы, за подписью её отца, народного писателя Азербайджана, председателя СП Азербайджана Анара Рзаева.

Бэсти Гэлбинур завоевала популярность среди читателей, которые владеют и джуури, и азербайджанским языком. Её литературный талант проявился уже в зрелом возрасте. С ранних лет Бэсти интересовалась народным искусством и фольклором, а со временем её интерес к поэзии и искусству только возрос. Желание стать учителем привело её а Азербайджанский педагогический институт, где она получила специальность учителя английского. Завершив обучение, она начала преподавать в своем родном поселке Красная Слобода, стремясь привить детям любовь не только к родному языку джуури, но и к азербайджанскому.

Распад СССР повлиял на судьбы многих семей, не обошел он и семью Батсион Абрамовой. С мужем и пятью детьми она репатриировалась в Израиль. Уже в первые месяцы пребывания в страну Батсион Абрамова решает стать волонтером. Стараясь помочь людям, справляется с поставленными перед ними задачами в новых для них условиях жизни. И здесь ей пригодились те ценные качества, которые она приобрела, работая в аппарате райкома комсомола, еще учась в школе, ведя общественную работу. Затем в Хайфском университете она получает специальность социального работника. Способность слушать людей, чувствовать их, находить способы помочь им сделали её большим специалистом в этой области. Как социальный работник, она выбирает самые сложные направления: работу с психически больными, алкоголиками и их семьями, бездомными.

В первую книгу Б. Гэлбинур, «Гэлэм» («Перо»), вышедшую в 2012 г., включены стихотворения, написанные на джуури и азербайджанском. Через год отдельным изданием вышла её поэма «Нэварасдэ симфония» («Неоконченная симфония») на джуури. Основная тема этого произведения — роль женщины в семье и в обществе. Автор раскрывает перед читателями три женских образа – образ свекрови, воительницы, призывающей к победе и героизму во время войны, а другой – её невестки, которая отправляет молодого мужа на фронт.

В поэме образ этой невесты представлен величественной женщиной, которая стойко выдерживает невзгоды своего времени. И третий женский образ данного произведения – дочь этой матери. Этот образ производит на читателя очень сильное впечатление. Молодая женщина со здравым смыслом анализирует свой образ жизни и начинает ценить ценности, определяющие место женщины в семье и обществе. Она восстает против старых обычаев, которые утратили своё значение и создали застой. Приняв такое решение, она подвергает себя великому испытанию жизни настолько, что теряет долю любви своей матери, и мать отвергает её. Эта женщина беспомощна, но она не сдается. Она терпит всевозможные лишения и невзгоды, но у нее есть любовь матери к своим детям.

В поэме отношения матери и ребенка выходят за рамки семьи и приобретают социальную окраску. Описанный здесь процесс не ограничивается образом жизни этих женщин. Такой ход событий, показанный в поэме это яркое воплощение мировоззрения, охватывающего большой период и веками укоренившегося в общественном сознании. Так общество относится к женщинам. Кроме того, здесь следует учитывать еще один аспект. Такое развитие отношений матери и ребенка в семье, несомненно, является выражением очень глубокого процесса, происходящего между поколениями. Такое отношение матери к дочери - это не только недопонимание между ними, это соревнование поколений. Это противоречие - борьба новаторства и древности.

Таким образом, с течением времени меняются жизненные потребности, обновляются ценности и нормы. Иногда сознание не может угнаться за скоростью этого нововведения. Таким образом, последний аккорд симфонии, который не всегда слышался между поколениями, остается не услышанным. Как упоминалось выше, Батсион Абрамова пишет, как на джуури, так и на азербайджанском языке, которым она владеет в совершенстве. В вышедшем недавно сборнике, автор собрала только произведения, написанные на азербайджанском языке. Наряду с улучшенной и переработанной, именно для этого издания, версией своих ранних стихотворений, тут так же опубликован ряд новых стихов.

Закончить эту статью хотелось бы словами из вступительного слова редактора этой книги Юсифа Аранлы - Биняминова. Оно, так же, как и вся книга написана на азербайджанском языке, мы же приведём их в переводе на русский:

«Присядем поближе к творчеству Бэсти ханум, пусть нас очаровывает жар костра, который она создаёт, возьмем долю от искр, исходящих из её сердца...

Мне хочется, чтобы сегодня, завтра, или в недалёком будущем, Бэсти Гэлбинур покорила нас своим эмоциональным сердцем и поразила своими глубокими рифмами. Пусть ее душераздирающие слоги, их взлеты и падения вдохновляют нас собирать букеты луговых цветов в низинах…

Дорогая и уважаемая Бэсти ханум, я без колебаний говорю, что вы имеете право называться поэтом. Желаю вам удачи, пусть ваш труд завоюет симпатию читателей, и эта книга станет их настольной книгой!».