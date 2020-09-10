Израиль и ОАЭ вели переговоры с 2015 года

Как сообщает газета "Исраэль а-Йом", нормализация отношений между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами во многом стала результатом деятельности адвоката Ицхака Молхо, доверенного лица премьер-министра Биньямина Нетаньяху, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Согласно публикации, ключевую роль в налаживании этого канала связи сыграл бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр. Политик, который после ухода с этого поста стал специальным посланником ближневосточного "квартета", подтвердил изданию эту информацию.