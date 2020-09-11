Итоги валютных торгов в Израиле: Курсы доллара и евро возросли

Банк Израиля сообщает, что в пятницу, 11 сентября, валютные торги завершились ростом курса доллара и курса единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Курс доллара поднялся на 0,703% и составил 3,438 шекеля за $1. Курс евро – на 0,715% и составил 4,069 шекеля за €1.