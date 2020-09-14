Минздрав Израиля: в настоящий момент коронавирусом заражены более 40 тысяч человек

Утром в понедельник, 14 сентября, министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по эпидемии коронавируса, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 156596 заразившихся. В настоящий момент заражены 40347 человек. 115122 выздоровели после коронавируса. 1119 заболевших умерли.

1056 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 519 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 144 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 201 пациента средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

За последние сутки проведены 34749 тестов.

Более точная и подробная информация будет опубликована около 11 утра.