Самолет с израильской делегацией приземлился в Вашингтоне

Днем в понедельник, 14 сентября, самолет, на борту которого находится израильская делегация во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, приземлился на аэродроме Эндрюз под Вашингтоном, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Нетаньяху прибыл в США на церемонию подписания мирных соглашений с ОАЭ и Бахрейном, которая состоится 15 сентября в Белом доме.

Делегация во главе с Нетаньяху вылетела в Вашингтон вечером 13 сентября, сразу после того, как правительство утвердило решение о введении трехнедельного карантина.