Больница Западной Галилеи прекращает прием коронавирусных больных из-за переполненности
В Израиле директор больницы Западной Галилеи в Нагарии профессор Масад Бархум распорядился с понедельника, 14 сентября, прекратить принимать в больнице пациентов с COVID-19 в связи с переполненностью коронавирусных отделений и отделений интенсивной терапии, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.
По словам профессора, в больнице находится максимальное число тяжелых больных и больных, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких.
Если больница продолжит принимать новых коронавирусных пациентов, часть тяжелых больных придется переводить в больницы в центре страны.
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