Больница Западной Галилеи прекращает прием коронавирусных больных из-за переполненности

В Израиле директор больницы Западной Галилеи в Нагарии профессор Масад Бархум распорядился с понедельника, 14 сентября, прекратить принимать в больнице пациентов с COVID-19 в связи с переполненностью коронавирусных отделений и отделений интенсивной терапии, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

По словам профессора, в больнице находится максимальное число тяжелых больных и больных, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Если больница продолжит принимать новых коронавирусных пациентов, часть тяжелых больных придется переводить в больницы в центре страны.