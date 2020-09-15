ОАЭ и Бахрейн подпишут соглашения о нормализации отношений с Израилем

В Вашингтоне во вторник пройдет церемония, в ходе которой ОАЭ и Бахрейн подпишут соглашение о нормализации дипломатических отношений с Израилем, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Для церемонии в Вашингтон прибыл премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Ожидается, что ОАЭ и Бахрейн на церемонии будут представлять главы МИД этих стран - Абдулла бин Зайед аль-Нахайян и Абдуллатиф бин Рашид аз-Заяни.

Как сообщают арабские СМИ, в церемонии подписания соглашений примет участие президент США Дональд Трамп.

По данным Times of Israel, в соответствии с израильским законодательством, подписание соглашений о нормализации отношений является лишь первым шагом - далее должно последовать одобрение Кнессета (парламента Израиля).

Как отмечает издание, ожидается, что большинство членов Кнессета поддержат заключение мирных договоров.