Закрыта подача заявок на строительство зеленой и фиолетовой линий Тель-Авивского трамвая

Государственная компания НЕТА, отвечающая за строительство транспортной инфраструктуры в Гуш-Дане, объявила о закрытии тендера на строительство зеленой и фиолетовой линий Тель-Авивского скоростного трамвая, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

На участие в тендере стоимостью 15 миллиардов шекелей было подано пять заявок. В последний момент срок подачи заявок пришлось отложить на несколько часов из-за решения германского концерна Siemens снять свою кандидатуру. Вместо него заявку подала китайская компания China Harbor.

Отметим, что China Harbor на текущий момент работает в Израиле, находясь на завершающей стадии строительства нового порта в Ашдоде. Однако на минувшей неделе ее материнская "Китайская компания по строительству коммуникаций" (CCCC) была включена США в санкционный список из-за причастности к строительству искусственных островов в Южно-Китайском море.

China Harbor претендует на строительство проекта в консорциуме с компаниями "Минрав", "Клаль" и "Элайд". Также среди претендентов – испанская CAF с "Шафир Андаса", китайская CRRC с израильскими компаниями "Шихун у-Бинуй" и "Эгед", "Эльстом" вместе с "Электрой" и "Даном", и еще одна китайская компания CREC вместе с канадским Bombardier и компаниями "Эклесенс", "Ной и "Феникс".

Зеленая линия Тель-Авивского трамвая должна соединить Холон с Герцлией. Фиолетовая линия должна быть кольцевой, охватывая Тель-Авив, Рамат-Ган, Гиватаим и Йегуд. Их строительство должно быть завершено к 2027-2028 годам.