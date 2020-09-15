Коронавирус в Израиле: За сутки выявлены около 5500 зараженных

Утром во вторник, 15 сентября, министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по эпидемии коронавируса, сообщает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 162273 заразившихся (+5450 за сутки). В настоящий момент заражен 40689 человек (+128). 120443 выздоровели после коронавируса (+5315). 1141 заболевших умерли (+15).

1147 (+36 за сутки) заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 533 (+4) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 140 (+5) из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 223 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

Отношение числа проводимых тестов к численности населения в Израиле одно из самых высоких в мире. За последние сутки проведены 47509 тестов.

Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в следующих городах: Иерусалим (4977), Бней Брак (2421), Ашдод (1498), Тель-Авив-Яффо (1059), Петах-Тиква (1000), Модиин Илит (960), Бейт Шемеш (943), Нетания (852), Ашкелон (838), Холон (819), Беэр-Шева (807), Хайфа (768), Умм аль-Фахм (764), Ришон ле-Цион (698), Эльад (638), Нетивот (535). В списке указаны населенные пункты с наибольшим числом выявленных зараженных. Но, в соответствии с программой "Светофор", "красные" населенные пункты определяются по отношению числа зараженных к численности населения.

Более 77% зараженных в возрасте до 50 лет.

Возраст умерших: 6-108. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 53-47%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима и Бней Брака.