Нетаньяху возвращается из США в Израиль после подписания "Соглашений Авраама"

Израильская делегация во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху возвращается из США в Израиль после подписания в Вашингтоне исторического соглашения о нормализации отношений с ОАЭ и Бахрейном ("Соглашения Авраама"), передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Перед отлетом из США Нетаньяху заявил: "Мы завершаем исторический визит в Вашингтон, где подписали учредительные документы двух мирных соглашений с двумя арабскими государствами. Плоды этих соглашений очень скоро увидят израильские граждане. Все, кто был там, понимали, что мы совершили исторический шаг во имя Израиля и во благо мира".