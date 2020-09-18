В Израиле начался повторный общий карантин для предупреждения распространения коронавируса

В Израиле в 14:00 начался уже второй в этом году период строгого общего карантина, который продлится до начала второй декады октября. В течение трех недель израильтянам будет запрещено без уважительной причины удаляться от дома на расстояние, превышающее один километр, собираться разрешено до 10 человек в помещении и до 20 на улице, запрещено ходить в гости, кроме оговоренных случаев, не разрешается находиться на пляже, кроме как для занятий разрешенными видами спорта, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Газета Yedioth Ahronoth отмечает, что Израиль становится первой страной, повторно вводящей карантин в период пандемии коронавируса. Кабинет министров принял решение о возобновлении жестких карантинных мер сроком на три недели с пятницы на своем заседании 13 сентября. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что решение о карантине принимается, так как "эксперты и руководители системы здравоохранения, по сути, размахивали красным флагом в отношении способности системы здравоохранения справляться с проблемами, которые встают перед нами". Этим объясняется "необходимость предпринять жесткие шаги" по ограничению распространения коронавируса, добавил он и предупредил, что период действия ограничений может быть продлен, а условия - ужесточены в случае сохранения неблагоприятной ситуации.

В Израиле с марта по май уже вводился строгий карантин. В июне, после отмены большинства ограничений, в стране возобновился рост числа случаев инфицирования коронавирусом. 6 июня было зафиксировано 160 инфицированных, 2 июля - более 1 тыс., 5 августа - более 2 тыс., 12 сентября - около 4 тыс., 17 сентября - около 6 тыс. С марта 2020 года в Израиле остаются в силе предписания Минздрава об обязательном соблюдении дистанции в два метра между людьми и ношении защитной маски вне дома.