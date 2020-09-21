Вьетнам заказал в Израиле спецтранспорт для разминирования старых минных полей
Министерство обороны Вьетнама заказало израильской компании TactiCars партию из 16 специально оборудованных автомобилей для инженерных подразделений вьетнамской армии, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.
Автомобили, оснащенные современными технологиями по обнаружению и нейтрализации боеприпасов, предназначены для разминирования старых минных полей, оставшихся еще со времен Вьетнамской войны.
Помимо автомобилей, вьетнамским саперам будут поставлены средства защиты, роботы и другое саперное оборудование. Стоимость сделки составила 40 миллионов шекелей.
С 1975 года, когда завершилась Вьетнамская война, в стране на минах и неразорвавшихся боеприпасах подорвались более 100 тысяч человек.
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