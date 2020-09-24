"Эль-Аль" начал возвращать деньги за билеты

После того, как стало известно, что авиакомпания "Эль-Аль" начинает возвращать деньги за отмененные авиабилеты, телефонный центр компании обрушился из-за огромного количества обращений, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

В связи с этим авиакомпания опубликовала обращение к пассажирам, чьи рейсы были отменены: "Пожалуйста, не звоните нам, мы сами свяжемся с вами".

Клиенты, приобретшие билеты непосредственно у авиакомпании, получат на электронную почту письмо с уведомлением. Те, кто покупал через туристического агента, должны быть на связи с агентом, потому что авиакомпания направит сообщение именно ему.

Первыми получат возврат пассажиры, чьи рейсы были отменены в феврале-марте 2020 года. Только после этого начнется возврат денег остальным пассажирам. Право на возврат денег за отмену билета имеют пассажиры рейсов, которые были отменены в период с 1 февраля по 24 октбяря.

В качестве компенсации авиакомпания предлагает возврат стоимости билетов + 30 баллов клуба "Постоянный пассажир" или же ваучер на билет стоимостью на 25% дороже билета на отмененный рейс. Действие ваучера – до 31 декабря 2021 года. Если ваучер не будет реализован, пассажир получит возврат стоимости первоначального билета.