Парламент Израиля утвердил в первом чтении законопроект об ужесточении карантина

Кнессет (парламент Израиля) утвердил в четверг в первом чтении законопроект об ужесточении введенного неделю назад карантина c 25 сентября. Об этом сообщает государственное израильское радио Kan, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, законопроект поддержали 36 депутатов, 32 высказались против.

Тотальный ужесточенный карантин в соответствии в принятым ранее в четверг правительством Израиля решением начнется с 14:00 25 сентября и будет действовать по меньшей мере две недели. В это время будет прекращена работа "на всех рабочих местах, кроме жизненно необходимых", смогут остаться открытыми лишь "продуктовые магазины, лавки, торгующие товарами первой необходимости, и аптеки", сообщила канцелярия премьера. Израильтянам до начала первой декады октября будет запрещено удаляться от дома более чем на один км, молитвы и демонстрации будут разрешены только на открытых площадках с участием до 20 человек на расстоянии не более одного км от дома.