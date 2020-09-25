Судан и Оман объявят о нормализации отношений с Израилем уже на следующей неделе
За последние дни был достигнут значительный прорыв в переговорах между Израилем и Оманом, проводимых при активном участии США, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.
Как сообщает журналистка газеты "Маарив" Анна Барская, Оман объявит о нормализации отношений с Израилем уже на следующей неделе, или, в случае технических ограничений, через неделю.
Со ссылкой на информированные источники Барская утверждает, что в ближайшие дни о нормализации отношений с Израилем объявит и Судан.
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