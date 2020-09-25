Итоги валютных торгов в Израиле: Курс доллара снизился, курс евро возрос

Банк Израиля сообщает, что в пятницу, 25 сентября, валютные торги завершились снижением курса доллара и незначительным повышением курса единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Курс доллара снизился на 0,316% и составил 3,467 шекеля за $1. Курс евро возрос на 0,022% и составил 4,049 шекеля за €1.