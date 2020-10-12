Официальная израильская делегация посетит Бахрейн

18 октября в Бахрейн прибудет совместная американо-израильская официальная делегация, которая проведет переговоры о расширении сотрудничества в разных областях между Израилем и этой арабским государством. Инициатором визита выступила бахрейнская сторона, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Во главе израильской делегации будут генеральный директор министерства иностранных дел Алон Ушпиз и исполняющий обязанности гендиректора министерства главы правительства Ронен Перец. Американскую делегацию возглавят министр финансов Стив Мнучин и советник президента США Ави Беркович.

Как ожидается, визит продлится около суток, после чего израильтяне вернутся домой, а американцы направятся в Объединенные Арабские Эмираты. Напомним, что 15 октября соглашение с ОАЭ должно быть ратифицировано Кнессетом.