Первый коммерческий рейс из ОАЭ приземлился в Израиле

В аэропорту имени Бен-Гуриона приземлился первый самолет, осуществивший коммерческий авиарейс между ОАЭ и Израилем, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Самолет Boeing 787 Dreamliner "Greenliner" авиакомпании Etihad приземлился в главном аэропорту Израиля в 07:00, и был встречен традиционным торжественным салютом из пожарных брандспойтов.

Напомним, что во вторник, 20 октября, состоится церемония подписания договора о гражданском авиасообщении между Израилем и ОАЭ.

В рамках соглашений для всех компаний во все аэропорты обеих стран в целом предусмотрена квота из 28 регулярных рейсов в неделю, то есть не больше 2 рейсов в сутки в каждом направлении. Эта квота не будет включать в себя чартерные рейсы из аэропорта Рамон, количество которых не ограничено.

Накануне компания Etihad запустила ивритскую версию своего интернет-сайта. Ожидается, что в ближайшее время начнется продажа билетов на рейсы авиакомпании из Израиля в Абу-Даби. Компания Emirates, базирующаяся в Дубаи, планирует начать обслуживать израильский маршрут в январе 2021 года.