Власти Израиля продлили ограничения на экономическую активность из-за пандемии до 1 ноября

Израильская правительственная комиссия по борьбе с распространением коронавируса приняла в воскресенье решение продлить до 1 ноября действующие в стране ограничения на деятельность предприятий и экономическую активность. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Правительственная комиссия по коронавирусу сегодня вечером одобрила предложение министерства здравоохранения продлить действующие экономические ограничения до воскресенья, 1 ноября 2020 года, в соответствии с определением, что время перехода между этапами [снятия ограничений] должно составлять не менее 14 дней", - говорится в сообщении.

18 октября в Израиле стартовал первый этап смягчения карантина, введенного 18 сентября и ужесточенного 25 сентября до тотального. Комиссия по борьбе с коронавирусом 21 октября постановила, что переход к смягчению карантинных ограничений будет производиться "в соответствии с данными о заболеваемости, а не по конкретным датам", а "между этапами должно проходить не менее 14 дней".

В стране продолжают действовать ограничения, которые были введены 18 сентября и сохранялись в течение первой недели повторного карантина. Израильтянам запрещено собираться группами более 10 человек в помещении и 20 человек на улице. Закрыты школы, торговые центры и спортивные клубы, тренировки в залах разрешены только профессиональным спортсменам. Рестораны работают исключительно на вынос или с доставкой, открыты только продуктовые магазины и аптеки. Отсутствие защитной маски в Израиле карается штрафом в размере 500 шекелей (около 11,5 тыс. рублей). За превышение числа участвующих в собраниях наказание составляет 1 тыс. шекелей (около 23 тыс. рублей).

Первый в 2020 году карантинный период действовал в Израиле с марта по май, но после отмены большинства ограничений в стране возобновился рост числа случаев инфицирования коронавирусом. 6 июня было зафиксировано 160 инфицированных, 2 июля - около 1 тыс., 5 августа - более 2 тыс., 17 сентября - 6 тыс., 1 октября - 8 тыс., 3 октября - 5 тыс., 19 октября - 1,5 тыс., 24 октября - 692.