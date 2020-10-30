Кабмин Израиля продлил до 3 января режим чрезвычайного положения

Правительство Израиля продлило в четверг действие режима чрезвычайного положения в стране в связи с эпидемией нового коронавируса на 60 дней до 3 января 2021 года. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра еврейского государства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Кабинет министров принял решение о продлении чрезвычайного положения из-за коронавируса на период в 60 дней с 5 ноября 2020 года до 3 января 2021 года", - говорится в сообщении. В канцелярии отметили, что это решение должно быть утверждено Кнессетом (парламентом) страны. Режим ЧП был введен в Израиле в середине марта 2020 года для осуществления жестких мер по недопущению дальнейшего распространения коронавируса.

Кроме этого, правительственная комиссия по коронавирусу постановила в четверг возобновить с 1 ноября занятия в младших классах школ с ограничениями по дням и количеству учеников в классах, указали в канцелярии премьера. "Министры постановили с ближайшего воскресенья открыть учебные заведения для учеников с первого по четвертый классы, по крайней мере на четыре дня в неделю. Количество учеников в классе не должно превышать двадцати, за исключением оговоренных случаев", - говорится в заявлении.