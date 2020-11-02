"Эль-Аль" попросил минфин увеличить ссуду из-за локдаунов в Европе, но получил отказ

Израильская авиакомпания "Эль-Аль" обратилась к министерству финансов с просьбой увеличить размер ссуды под государственную гарантию с 250 миллионов долларов до 400 миллионов долларов, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

В авиакомпании сослались на усугубление кризиса в сфере гражданской авиации на фоне возобновления локдаунов в странах Европы.

В министерстве финансов отклонили запрос "Эль-Аля", рекомендовав дирекции обратиться за дополнительными средствами к новому владельцу, Эли Розенбергу.

""Эль-Аль" должна понять, что она частная компания, а не государственная, и не может с каждой проблемой сразу бежать к государству. В министерстве финансов хотят для начала видеть, что предпримет ее владелец", - цитирует источник в министерстве портал.