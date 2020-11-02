Правительство ОАЭ ратифицировало безвизовое соглашение с Израилем

Правительство Объединенных Арабских Эмиратов ратифицировало соглашение с Израилем об обоюдной отмене въездных виз для туристов, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Согласно публикации государственной службы новостей WAM, соглашение с Израилем было ратифицировано одновременно с такими же соглашениями, подписанными ОАЭ с рядом других стран.

Для окончательного вступления соглашения в силу оно должно быть утверждено правительством Израиля и ратифицировано Кнессетом.