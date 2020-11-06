Президент “АзИз” призвал предпринять адекватные меры по пресечению угрозы со стороны Армении против Израиля (ФОТО)

Израиль 6 ноября 2020 14:45 (UTC+04:00)
Президент “АзИз” призвал предпринять адекватные меры по пресечению угрозы со стороны Армении против Израиля (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Президент Международной Ассоциации Израиль-Азербайджан (“АзИз”) Лев Спивак направил открытое письмо премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху и министру иностранных дел Габи Ашкенази с призывом предпринять адекватные меры для ответа на угрозы Армении против Израиля.

Как сообщает Trend, в письме под названием «Просьба о пересмотре отношений и объявлении “persona non grata”» говорится:

Я направляю это обращение, чтобы предупредить правительство Израиля об угрозах и опасностях, как для всего еврейского народа в целом, так и для государства Израиль в частности, исходящих от нынешнего правительства Республики Армения.

Этим обращением мы призываем государство Израиль ответить на последние события, принять адекватные и незамедлительные меры, а также предпринять все необходимые шаги для защиты интересов израильского общества и доброго имени государства Израиль, для предотвращения атак на граждан Израиля и еврейский народ во всем мире.

Ниже приводятся причины этого обращения:
1. Как известно, в начале августа 2020 года в Израиль прибыл посол Армении, господин Армен Самбатян, и немедленно начал заниматься подстрекательством против государства Израиль, сотрудничества и торговли Израиля с другими странами, в том числе против сотрудничества с другом и стратегическим партнером Израиля – Азербайджаном. Следует отметить, что г-н Самбатян занимался подстрекательством против продаж Израилем оружия Азербайджану, который является не только стратегическим союзником Израиля, но и свободен от каких-либо санкций или ограничений по продаже/покупке оружия. В этой связи следует отметить, что и перед Израилем не стоят никакие правовые препятствия на пути к данному виду сотрудничества.

2. В рамках своей неподобающей деятельности, господин Самбатян даже выступал с высказываниями в различных израильских СМИ, делая ложные заявления о данных армянам обещаниях определенными членами парламента Израиля, которые якобы заверяли о скором прекращении торговых связей Израиля с Азербайджаном. Данные ложные заявления, сами по себе, являются противоправными, наносят вред государству Израиль, противоречат интересам еврейского народа и являются попыткой навредить особо близким и теплым отношениям между Израилем и Азербайджаном. Кроме этого, данные высказывания посла Армении не были подкреплены никакими доказательствами. То есть, армянский посол специально изобрел несуществующие высказывания членов правительства Израиля с целью вмешаться в политику Израиля, внести смуту и попытаться поссорить Израиль с ее стратегическими партнерами.

3. Следует отметить, что 18 сентября 2020 года в Тель-Авиве, а не в столице Израиля – Иерусалиме, открылось официальное посольство Армении в Израиле. В этой связи, необходимо указать, что Армения, будучи близким и открытым союзником Ирана, заявила о том, что советовалась с Ираном и согласовывала с ним открытие посольства и утверждение дипломатических отношений с Израилем. Об этом 15 сентября 2020 года (то есть, за три дня до открытия армянского посольства) заявил израильским СМИ помощник премьер-министра Армении, господин Сергей Малконян (интервью вышло на сайте newsru.co.il). В этом интервью Малконян открыто и без зазрения совести говорит, что есть опасность нового всплеска антисемитизма против Израиля и израильтян, которые будут посещать Армению и против еврейского народа в целом. Он заявил, что правительство Израиль вскоре пожнет плоды своей деятельности, тем самым прямо угрожая правительству Израиля и еврейскому народу со стороны Армении. Следует напомнить, что Армения с давних пор отличается высоким уровнем антисемитизма и согласно многим исследованиям занимает ведущие позиции в мире по уровню антисемитизма и ненависти к еврейскому народу.

4. Более того, представитель Армении, который прибыл в Израиль в качестве посла и еще не успел как следует поработать в своей должности в Тель-Авиве, начал с попытки ухудшить отношение израильтян к действующему правительству Израиля. Тем самым посол Армении подливал масло в огонь внутренних конфликтов в израильском обществе, усилившихся в Израиле, как и во всем мире, в связи со вспышкой коронавируса. Важно отметить, что данная деятельность со стороны дипломатического представителя, который должен работать во благо укрепления связей между странами, а не для ухудшения связей или с целью вмешательства в политический курс Израиля, просто неприемлема и должна получить соответствующий адекватный ответ со стороны Израиля.

5. Менее чем через две недели с момента открытия посольства, руководство Армении отозвало своего посла из Израиля для проведения консультаций по поводу продаж израильского оружия Азербайджану.

6. Важно отметить, что постоянное партнерство и крепкие дружеские отношения между Израилем и Азербайджаном не возникли в одночасье, а складывались годами. Происходило это благодаря близости, дружбе и союзу еврейского и азербайджанского народов. Эти отношения прошли проверку временем, они куда больше, нежели чисто торговые отношения, и известны как пример удачных и крепких связей во всех сферах, в том числе и в сфере вооружений. Безусловно, эти отношения служат взаимным интересам Израиля и Азербайджана и протекают в атмосфере взаимоуважения и взаимовыручки на протяжении многих лет.

7. В свете вышеизложенного, мы, граждане Израиля, осуждаем подстрекательскую и разрушительную деятельность посла Армении в Израиле. Возникает вопрос, для чего Израилю нужно поддерживать отношения с дипломатом, который заслан в Израиль для организации провокаций и подстрекательства против правительства Израиля, против союзников Израиля и с попыткой навредить близким отношениям со стратегическим партнером - Азербайджаном, а также важным для Израиля отношениям, прошедшим проверку временем.

8. 11 октября 2020 года, господин Араик Арутюнян, который с подачи Армении провозгласил себя президентом несуществующей и непризнанной никем в мире "Нагорно-Карабахской республики" (новоармянское название “Арцах”), обвинил Израиль в геноциде армянского народа.

9. 3 ноября 2020 года, премьер-министр Армении Никол Пашинян отверг предложение Израиля об отправке гуманитарной помощи армянскому народу. Необходимо подчеркнуть, что Пашинян сделал это в крайне агрессивной и грубой форме, сравнив израильтян с террористами и обвинил в геноциде армянского народа.

10. Разумеется, что подобного рода высказывания абсолютно неприемлемы для нас, евреев, и мы воспринимаем их как личную обиду и удар по нашему доброму имени. Кроме того, такие высказывания говорят сами за себя, свидетельствуя о враждебной политике по отношению к народу Израиля со стороны армянского режима во главе с Пашиняном. Безусловно, на это должен последовать адекватный ответ со стороны Израиля.

11. Помимо вредительских высказываний против народа Израиля, Армения продолжает обстреливать населенные пункты Азербайджана, находящиеся вдалеке от боевых действий. Армения активно применяет запрещенное оружие, атакует гражданское население, особенно в ночное время, когда люди спят в своих домах, и наносит мощные удары по мирным жителям. Таким образом, Армения совершает военные преступления против Азербайджана, действуя вразрез с нормами международного гуманитарного права, нарушая правила ведения войны и Женевские конвенции от 1949 года. В результате этого, за последние шесть недель в Азербайжане убито не менее 92 мирных жителей, среди них 11 детей, более 400 жителей ранены и сотни домов разрушены. Среди жертв также многочисленные еврейские общины, мирно проживающие в городах Азербайжана, которые сегодня оказались под армянским огнем. И, при этом, армянское правительство еще смеет выступать с осуждениями Израиля, подстрекать против этого государства, угрожать израильтянам и называть Израиль “убийцей армянского народа”.

12. Мы, граждане Израиля, евреи-выходцы из Азербайджана очень обеспокоены угрозой жизни наших близких, членов семей и друзей, проживающих в азербайджанских городах и селах бок о бок с азербайджанским народом на протяжении сотен лет в атмосфере братства и добрососедства.

13. Учитывая все вышеизложенные обстоятельства, а также сложившуюся на данный момент ситуацию, мы призываем государство Израиль предпринять следующие шаги:

1) Пересмотреть отношения между Израилем и Арменией, предпринять все необходимые меры для соответствующего адекватного ответа на угрозы, опасности и нападения на еврейский народ в целом, и на Израиль в частности, исходящие от правительства Армении;

2) Объявить определенных армянских деятелей персонами "non grata" для Израиля, со всеми вытекающими из этого последствиями. Cписок лиц приложен к этому письму, как приложение алеф;

3) Незамедлительно действовать для предотвращения вмешательства армянских сил во внутреннюю и внешнюю политику Израиля и любых попыток вмешательства в отношения Израиля с его партнерами, среди которых Азербайджан.

(Редактор: Наталья Кочнева)

Президент “АзИз” призвал предпринять адекватные меры по пресечению угрозы со стороны Армении против Израиля (ФОТО) - Gallery Image
Президент “АзИз” призвал предпринять адекватные меры по пресечению угрозы со стороны Армении против Израиля (ФОТО) - Gallery Image
Президент “АзИз” призвал предпринять адекватные меры по пресечению угрозы со стороны Армении против Израиля (ФОТО) - Gallery Image
Президент “АзИз” призвал предпринять адекватные меры по пресечению угрозы со стороны Армении против Израиля (ФОТО) - Gallery Image
Президент “АзИз” призвал предпринять адекватные меры по пресечению угрозы со стороны Армении против Израиля (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Президент “АзИз” призвал предпринять адекватные меры по пресечению угрозы со стороны Армении против Израиля (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Президент “АзИз” призвал предпринять адекватные меры по пресечению угрозы со стороны Армении против Израиля (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Президент “АзИз” призвал предпринять адекватные меры по пресечению угрозы со стороны Армении против Израиля (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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Президент “АзИз” призвал предпринять адекватные меры по пресечению угрозы со стороны Армении против Израиля (ФОТО)
Президент “АзИз” призвал предпринять адекватные меры по пресечению угрозы со стороны Армении против Израиля (ФОТО)
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