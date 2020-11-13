Нетаньяху сообщил, что Израиль договорился с Pfizer о поставках вакцин для 4 млн человек

Израиль договорился в пятницу с американской компанией Pfizer о приобретении ее вакцины от нового коронавируса в количестве, достаточном для 4 млн человек. Об этом сообщил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Это великий день для Государства Израиль и великий день на пути к нашей победе над коронавирусом. В эти моменты мы подписываем соглашение с Pfizer о получении восьми миллионов доз вакцины для четырех миллионов граждан Израиля. Для вакцинации [препаратом] Pfizer требуются две дозы на человека. Есть надежда, что поставки вакцин Pfizer начнутся в январе и будут увеличиваться от месяца к месяцу, но это зависит от одобрения препарата со стороны органов здравоохранения как в США, так и в Израиле", - распространила высказывания Нетаньяху его канцелярия.

Премьер отметил, что у еврейского государства "есть соглашения и с другими многообещающими компаниями ради получения дополнительных миллионов вакцин для граждан Израиля". "Я лично веду работу со своими друзьями - мировыми лидерами с тем, чтобы гарантировать, что мы [Израиль] получим вакцину вместе с ведущими странами мира и что нас не вытеснят из очереди", - добавил он.

В понедельник компании BioNTech и Pfizer опубликовали промежуточные результаты третьей фазы испытаний своего нового препарата. По их данным, риск заразиться коронавирусом при применении вакцины более чем на 90% ниже, чем без прививки. Обе компании планируют подать запрос в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США на следующей неделе.