Итоги валютных торгов в Израиле: Курс доллара снизился, курс евро возрос

Банк Израиля сообщает, что в пятницу, 20 ноября, валютные торги завершились снижением курса доллара и ростом курса единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Курс доллара опустился на 0,209% и составил 3,344 шекеля за $1. Курс евро возрос на 0,151% и составил 3,970 шекеля за €1.