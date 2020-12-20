Нетаньяху первым в Израиле вакцинировался от коронавируса

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху первым в еврейском государстве был вакцинирован в субботу вечером от нового коронавируса препаратом американской компании Pfizer в медицинском центре госпиталя "Тель ха-Шомер" в городе Рамат-Ган близ Тель-Авива. Трансляцию процедуры вела государственная телерадиокомпания Kan, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Процедура вакцинации "проводилась перед камерами в прямом эфире с тем, чтобы [премьер мог] личным примером побудить широкую общественность к вакцинации", сообщила канцелярия главы израильского правительства. За Нетаньяху последовал руководитель Минздрава Юлий Эдельштейн. "Я попросил сначала сделать прививку мне и министру здравоохранения Эдельштейну, чтобы служить личным примером и побудить всех вас пройти вакцинацию", - сказал Нетаньяху перед процедурой, обращаясь в эфире к израильтянам. "К концу декабря в Израиль прибудут миллионы доз вакцины, а потом доставят еще миллионы", - добавил он.