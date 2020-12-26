Нетаньяху пригласил короля Марокко посетить Израиль
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригласил короля Марокко Мухаммеда VI посетить Израиль, передает Trend со ссылкой на Газета.ru.
«Нетаньяху поговорил с королем Марокко и пригласил его посетить Израиль», — говорится в сообщении.
Ранее Израиль и Марокко договорились об установлении дипломатических отношений. Таким образом, королевство стало шестым арабским государством, нормализовавшим отношения с Тель-Авивом. Четыре из них — Марокко, ОАЭ, Бахрейн и Судан — сделали это при посредничестве администрации Дональда Трампа. На этот раз президент США для достижения дипломатической победы признал суверенитет Марокко над Западной Сахарой.
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