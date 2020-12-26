На пути следования израильского патруля на границе с Ливаном взорвалась мина

Установленная на обочине мина взорвалась на пути следования израильского патруля напротив селения Эль-Эдейса в субботу. Об инциденте на ливано-израильской границе сообщил телеканал Al Arabiya, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, никто из солдат не пострадал.

Израильские военные проводят на этом участке границы инженерные работы.