На пути следования израильского патруля на границе с Ливаном взорвалась мина
Установленная на обочине мина взорвалась на пути следования израильского патруля напротив селения Эль-Эдейса в субботу. Об инциденте на ливано-израильской границе сообщил телеканал Al Arabiya, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его информации, никто из солдат не пострадал.
Израильские военные проводят на этом участке границы инженерные работы.
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