В Израиле разрешили создавать компании без адвоката и с онлайн-регистрацией
В Израиле комиссия Кнессета по законодательству утвердила постановления о компаниях, упрощающие и удешевляющие процесс создания и регистрации компании в Израиле, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.
В частности, через 90 дней после публикации постановлений в вестнике "Решумот" (то есть в конце марта-начале апреля 2021 года) граждане Израиля смогут регистрировать компанию без необходимости в обращении к услугам адвоката.
Постановления определяют формат всех необходимых для заполнения бланков и документов и сроки их подачи регистратору компании, освобождают от необходимости перевода англоязычных документов на иврит, а также позволяют осуществить все необходимые процедуры удаленным способом через интернет.
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