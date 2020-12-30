В Израиле разрешили создавать компании без адвоката и с онлайн-регистрацией

В Израиле комиссия Кнессета по законодательству утвердила постановления о компаниях, упрощающие и удешевляющие процесс создания и регистрации компании в Израиле, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

В частности, через 90 дней после публикации постановлений в вестнике "Решумот" (то есть в конце марта-начале апреля 2021 года) граждане Израиля смогут регистрировать компанию без необходимости в обращении к услугам адвоката.

Постановления определяют формат всех необходимых для заполнения бланков и документов и сроки их подачи регистратору компании, освобождают от необходимости перевода англоязычных документов на иврит, а также позволяют осуществить все необходимые процедуры удаленным способом через интернет.