Минздрав Израиля: Первую дозу вакцины против коронавируса получили около 1,37 млн человек

По состоянию на утро 5 января, министерство здравоохранения Израиля сообщает, что к настоящему времени первую дозу вакцины Pfizer получили уже около 1,37 миллиона человек, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Прежде всего, вакцинацию проходят сотрудники медицинских учреждений и домов престарелых, пожилые люди (старше 60 лет). Но многие больницы и больничные кассы прививают остаточными дозами и молодых граждан.

В минздраве заявляют, что пожилые люди, которым была назначена очередь на вакцинацию, получат первую и вторую дозу вакцины своевременно, несмотря на то, что возник определенный дефицит вакцины Pfizer.

Минздрав отмечает, что Израиль остается мировым лидером по темпам вакцинации против коронавируса.