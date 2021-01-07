В Израиль доставлена первая партия вакцин против коронавируса компании Moderna

В четверг, 7 января, в международном аэропорту имени Бен-Гуриона приземлился грузовой самолет Boeing 747 авиакомпании CAL, доставивший из Франкфурта (Германия) в Израиль первую партию вакцин против коронавируса американской компании Moderna, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

В первой партии более 100 тысяч доз вакцины.

Вакцина Moderna, как и вакцина Pfizer, требует двух доз вакцинации, то есть в первой партии достаточно вакцины примерно на 50 тысяч человек.

Накануне глава правительства Биньямин Нетаньяху сообщил, что первая партия вакцины компании Moderna будет использована для вакцинации тех, кто не может выйти из дома.

Компания Modernа утверждает, что вакцина эффективна также против "британского" штамма коронавируса.